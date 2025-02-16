Дрон пробив укриття зруйнованого реактора – у МАГАТЕ розкрили нові деталі удару по Чорнобильській АЕС

Безпілотник залишив у даху укриття пробоїну 6 метрів, інцидент назвали в МАГАТЕ «дуже серйозним».

Фото: МЕТА

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Українські рятувальники продовжують боротьбу з осередками пожежі після удару безпілотника по об'єкту в Чорнобильській зоні, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Висновок оприлюднено у звіті на сайті організації.

За його словами, група МАГАТЕ, яка працює на місці, отримала повний доступ до зони ураження та провела перевірку. Унаслідок атаки в даху Нового безпечного конфайнменту (НБК) утворився отвір діаметром близько шести метрів. Вогонь пошкодив частину конструкції, зокрема електрокабелі та обладнання, проте опорні балки не постраждали.

Попри руйнування, рівень радіації залишився без змін, що підтвердили незалежні вимірювання експертів.

Гроссі назвав інцидент «дуже серйозним» та вкотре наголосив, що атаки на ядерні об'єкти є неприпустимими. Він також висловив занепокоєння через зростання військової активності в районі Запорізької АЕС, наголосивши, що ядерна безпека залишається під загрозою.

На місці атаки виявлено уламки дрона, які передали для дослідження. Найближчим часом на об’єкті планують встановити додаткові датчики для моніторингу рівня радіації, однак це можливо лише після повної ліквідації пожеж.

Нагадаємо, загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати – Міндовкілля.

Зазначимо, Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС. Крім того, Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли.

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