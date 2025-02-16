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На Полтавщине второй раз за месяц произошло землетрясение

10:22, 16 февраля 2025
Вблизи села Браилки зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1.
На Полтавщине второй раз за месяц произошло землетрясение
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В ночь на 16 февраля вблизи села Браилки (Полтавский район) произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Подземные толчки зафиксировали на глубине 2 км. По классификации, такие землетрясения не ощутимы для людей. Это уже второй подобный случай в регионе за последние три недели.

Напомним, 1 февраля, на Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,67.

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Полтава

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