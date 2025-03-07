Тернопільщину сколихнув землетрус

Землетрус магнітудою 2,6 стався поблизу Тернополя.

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У Тернопільській області 6 березня було зареєстровано землетрус інтенсивністю понад 2 бали. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи сталися 6 березня о 18:27. За шкалою Ріхтера магнітуда землетрусу склала 2,6. Розрахункова інтенсивність в епіцентрі становила 2 бали.

Фахівці зазначають, що землетруси такої інтенсивності відчуваються лише окремими людьми, які перебувають у стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхових будинків. Зазначену інтенсивність можуть зафіксувати тільки сейсмічні прилади.

Нагадаємо, 1 лютого, на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,67. Згодом 16 лютого поблизу села Браїлки зафіксували землетрус магнітудою 3,1.

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