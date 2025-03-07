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Володимир Зеленський у квітні відвідає Південну Африку — Bloomberg

11:06, 7 березня 2025
Володимир Зеленський приїде у Південну Африку для зустрічі із лідером ПАР Сирілом Рамафосою.
Володимир Зеленський у квітні відвідає Південну Африку — Bloomberg
Фото: Reuters
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Президент України Володимир Зеленський у квітні відвідає Південну Африку для зустріч із лідером ПАР Сирілом Рамафосою. Про це повідомив прессекретар південноафриканського лідера Вінсент Магвеня, пише Bloomberg.

Зустріч Зеленського та Рамафоси запланована на 10 квітня.

За словами речника, візит є продовженням триваючих зустрічей президента Рамафоси з Путіним і президентом Зеленським щодо «інклюзивного мирного процесу, який відкриє шлях до миру між РФ та Україною».

Раніше ми писали, що в ОПУ та у Трампа повідомили про підготовку нових переговорів між Україною та США.

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Україна Володимир Зеленський

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