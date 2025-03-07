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Україна розширює аграрний експорт до Китаю

21:35, 7 березня 2025
Китайський ринок відкривається для українських рибних продуктів та гороху.
Україна розширює аграрний експорт до Китаю
Фото: minagro.gov.ua
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Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало важливу угоду з Китайською Народною Республікою, яка дозволить розширити перелік українських аграрних товарів на китайському ринку. Згідно з домовленістю, будуть визначені ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги для постачання водних продуктів дикого вилову (риба та морепродукти) та гороху.

Це стало результатом тісної співпраці між Міністерством аграрної політики, Держпродспоживслужбою, українськими аграрними асоціаціями та Генеральною митною адміністрацією КНР, за активної підтримки Посольства Китаю в Україні.

Міністр аграрної політики Віталій Коваль підкреслив стратегічне значення цих домовленостей для українських експортерів, зазначивши, що відкриття китайського ринку дозволить зміцнити економіку України, збільшити валютні надходження та закріпити країну як надійного постачальника агропродукції.

Згідно з прогнозами, ці домовленості сприятимуть зростанню експорту гороху та рибної продукції. Протягом 2023/2024 маркетингового року виробництво гороху в Україні склало 409 тисяч тонн, а очікується, що у 2024/2025 цей показник зросте до 476 тисяч тонн. Також, внутрішній вилов риби зріс на 6,2%, а експорт рибної продукції зріс на 80,3%, досягнувши 56,3 мільйона доларів США.

Ці нові протоколи є продовженням співпраці між Україною та Китаєм у сфері аграрної торгівлі, яка активно розвивається з 2019 року. Уже найближчим часом українські компанії зможуть почати поставки продукції до Китаю відповідно до нових вимог.

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Китай Мінагрополітики продукти

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