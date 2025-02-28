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Кандидати на посади суддів апеляційних судів завершили виконання практичних завдань – перевірка триватиме кілька місяців

13:52, 28 лютого 2025
Більшість претендентів на посади суддів апеляційних судів – судді з судів першої інстанції.
Кандидати на посади суддів апеляційних судів завершили виконання практичних завдань – перевірка триватиме кілька місяців
Джерело фото: ВККС
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Учасники конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів завершили виконання практичних завдань – фінальної частини етапу конкурсу, відомої як «кваліфікаційний іспит».

За даними ВККС, участь у виконанні практичного завдання, відповідно до обраної спеціалізації, взяли майже всі кандидати з 1 120 допущених до іспиту.

Не з’явилися на іспит всього 2 претенденти на посади суддів (1 кандидат – цивільна спеціалізація, 1 кандидат – кримінальна спеціалізація).

Крім того, ще один кандидат на посаду судді апеляції з цивільної спеціалізації повідомив про відмову від виконання практичного завдання.

Нагадаємо, що практичні завдання кандидати виконували з 3 по 27 лютого. Перевірка практичних завдань, за попередніми розрахунками Комісії, буде тривати до травня 2025 року.

Першими планується перевірити практичні завдання, виконані кандидатами на посади суддів апеляційних адміністративних та господарських судів.

Також у ВККС повідомили, що більшість претендентів на посади суддів апеляційних судів – це судді з судів першої інстанції.

Допуск до виконання практичного завдання, відповідно до інформації ВККС, отримали:

судді – 624

кандидати, які мають сукупний стаж – 285

адвокати – 162

науковці-правники – 49

В цілому, нагадаємо, на 425 посад суддів загальних апеляційних судів є 917 претендентів, на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів є 105 кандидатів, а на 58 посад суддів апеляційних господарських судів є 98 претендентів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС

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