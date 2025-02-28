Кандидаты на должности судей апелляционных судов завершили выполнение практических заданий – их проверка продлится несколько месяцев

Большинство претендентов на должности судей апелляционных судов – судьи из судов первой инстанции.

Источник фото: ВККС

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Участники конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов завершили выполнение практических заданий – финальной части этапа конкурса, известного как «квалификационный экзамен».

По данным ВККС, участие в выполнении практического задания, согласно выбранной специализации, приняли почти все кандидаты из 1 120 лиц, допущенных к экзамену.

Не явились на экзамен всего 2 претендента на должности судей (1 кандидат – гражданская специализация, 1 кандидат – уголовная специализация).

Кроме того, еще один кандидат на должность судьи апелляции по гражданской специализации сообщил об отказе от выполнения практического задания.

Напомним, что практические задания кандидаты выполняли с 3 по 27 февраля. Проверка практических заданий, по предварительным расчетам Комиссии, продлится до мая 2025 года.

Первыми планируется проверить практические задания, выполненные кандидатами на должности судей апелляционных административных и хозяйственных судов.

Также в ВККС сообщили, что большинство претендентов на должности судей апелляционных судов – это судьи из судов первой инстанции.

Допуск к выполнению практического задания, согласно информации ВККС, получили:

судьи – 624

кандидаты, имеющие совокупный стаж – 285

адвокаты – 162

ученые-правоведы – 49

В целом, напомним, что на 425 должностей судей общих апелляционных судов есть 917 претендентов, на 67 должностей судей апелляционных административных судов есть 105 кандидатов, а на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов есть 98 претендентов.

Автор Вячеслав Хрипун

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