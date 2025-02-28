Национальная школа судей обнародовала календарный план работы на март

Появился календарный план подготовки судей и работников аппарата на март.

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Национальная школа судей Украины обнародовала календарный план подготовки судей, помощников судей для поддержки квалификации, периодического обучения судей на март 2025 года.

План обнародован с целью повышения уровня квалификации работников аппаратов судов и работников Службы судебной охраны за счет средств Государственного бюджета Украины и в сотрудничестве с проектами международной технической помощи, международными организациями и фондами.

Ранее в НШСУ сообщили о достижениях 2024 года и о планах на 2025 год.

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