Верховный Суд подтвердил приговор врачу, который не выполнил необходимые действия во время проведения пластической операции

Верховный Суд оставил в силе приговор врачу-анестезиологу, который во время проведения пластической операции по эстетической хирургии в виде коррекции скелета носа не осуществил надлежащего ухода за потерпевшей в период выхода ее из наркоза.

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Действия врача-анестезиолога, который во время проведения пластической операции по эстетической хирургии в виде коррекции скелета носа не осуществил надлежащего ухода за потерпевшей в период выхода ее из наркоза до восстановления сознания, своевременно не провел отсасывание содержимого трахеи и бронхов, что привело к развитию острой дыхательной недостаточности вследствие аспирационной асфиксии, находятся в причинной связи с наступлением смерти потерпевшей и образуют состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 16 января 2025 года по делу №466/10640/16.

Обстоятельства дела

Обвиняемый, занимая должность врача-анестезиолога по совместительству в городской косметологической больнице, осуществлял анестезиологическое обеспечение во время оперативного вмешательства в виде коррекции скелета носа потерпевшей под общим обезболиванием с применением эндотрахеальной трубки для профилактики затекания крови в дыхательные пути.

Однако после операции обвиняемый ненадлежаще исполнил свои профессиональные обязанности вследствие небрежного отношения к ним, а именно не осуществил уход за потерпевшей в период выхода из наркоза вплоть до восстановления сознания с целью предупреждения угрожающих жизни состояний и восстановления всех жизненно важных функций, особенно дыхательной и сердечно-сосудистой системы, своевременно не провел отсасывание содержимого трахеи и бронхов, что привело к острой дыхательной недостаточности, развившейся вследствие аспирации крови в респираторный отдел легких (аспирационная асфиксия) и вызвало тяжкие последствия — смерть потерпевшей.

Позиции судов

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил мужчину по ч. 1 ст. 140 УК.

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что суд не установил действительной причины смерти больной потерпевшей, поскольку показаниями допрошенных свидетелей и другими доказательствами не подтверждено наличие у нее признаков кровотечения во время оперативного вмешательства и сердечно-сосудистой реанимации, а в ходе судебно-медицинских экспертиз не выявлено источника и причин этого кровотечения, поэтому, по мнению осужденного, с учетом установки им интубационной трубки, в этом случае не могла произойти аспирация крови в легкие и последующая асфиксия.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. Кассационный уголовный суд указал, что по своим профессиональным обязанностям, которые регламентируются законодательством Украины об охране здоровья, в частности Законом «Основы законодательства Украины об охране здоровья», принятым в соответствии с этим Законом отраслевым нормативным документом, регулирующим деятельность врачей-анестезиологов, а также должностной инструкцией, обвиняемый как врач-анестезиолог нес персональную ответственность за проведение лечения в виде анестезиологического обеспечения и обязан был осуществлять тщательное наблюдение за состоянием жизненно важных функций организма больной во время операции (обезболивания) и в послеоперационном периоде до их восстановления и стабилизации. Ключевым моментом является то, что обвиняемый именно в послеоперационный период вследствие небрежного отношения к своим профессиональным обязанностям не провел отсасывание содержимого трахеи и бронхов потерпевшей, тогда как был обязан выполнить указанные действия, осуществляя уход за больной и наблюдая за состоянием жизненно важных функций ее организма до выхода из наркоза, и именно это его деяние причинило ее смерть, которая наступила от аспирационной асфиксии, то есть острой дыхательной недостаточности, развившейся вследствие аспирации крови в респираторный отдел легких.

Из фактических обстоятельств уголовного производства установлено, что тяжкий последствие в виде смерти потерпевшей был порожден конкретным деянием осужденного, который не выполнил своего долга по надлежащему уходу за больной в послеоперационном периоде, а не третьих лиц или каких-либо других внешних сил.

Если бы не было деяния (бездействия) осужденного, этот последствие не наступил бы, что свидетельствует о наличии одной из обязательных признаков объективной стороны уголовного правонарушения — причинной связи между ними. Вывод о виновности врача-анестезиолога в совершении уголовного правонарушения при приведенных обстоятельствах достаточно мотивирован и основывается на доказательствах, полученных в порядке, определенном УПК, которые были предметом непосредственного исследования суда первой инстанции, а именно: показаниях свидетелей, экспертов, выводах судебных экспертиз, протоколов следственных действий и других письменных документов.

Анализ указанных доказательств позволил судам предыдущих инстанций четко установить обязанности осужденного, которые он должен был выполнить, но не выполнил, и какие именно требования нормативных актов он нарушил.

Автор: Наталя Мамченко

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