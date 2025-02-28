Національна школа суддів оприлюднила календарний план роботи на березень

З’явився календарний план підготовки суддів та працівників апарату на березень.

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Національна школа суддів України оприлюднила календарний план підготовки суддів, помічників суддів для підтримання кваліфікації, періодичного навчання суддів на березень 2025 року.

План оприлюднили з метою підвищення рівня кваліфікації працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами.

Раніше у НШСУ повідомили про досягнення 2024 року та про плани на 2025 рік.

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