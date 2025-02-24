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У НШСУ повідомили про досягнення 2024 року та про плани на 2025 рік

18:04, 24 лютого 2025
Підвищення кваліфікації пройшли тисячі суддів та працівників апаратів судів.
У НШСУ повідомили про досягнення 2024 року та про плани на 2025 рік
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Національна школа суддів України повідомила, що у 2024 році спільно з європейськими партнерами забезпечила широкі можливості для професійного розвитку суддів і працівників судової системи. Про це інформує НШСУ на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що навчальні програми сприяли інтеграції в європейський правовий простір, приділяючи особливу увагу праву ЄС і воєнним злочинам.

43 911 учасників взяли участь у навчальних заходах НШСУ протягом року:

– 205 заходів для 9 904 суддів;

– 492 заходи для 28 496 працівників апаратів судів та помічників суддів;

– 20 заходів для 5 511 співробітників Служби судової охорони.

Початкова підготовка новопризначених суддів

НШСУ приділяє особливу увагу підготовці новопризначених суддів. У 2024 році навчання пройшли 22 судді місцевих судів, які не мали досвіду здійснення правосуддя.

Програма складалася з 53 тренінгів і 2 семінарів-практикумів, де судді отримали практичні знання для впевненого старту.

Навчання проводили 84 досвідчені тренери з усієї України.

Впровадження цифрових технологій

НШСУ забезпечила зручний доступ до навчання завдяки сучасним цифровим технологіям і онлайн-платформам.

Судді та працівники судової системи могли отримувати навчальні матеріали з будь-якого куточка країни.

Дистанційний формат дав змогу залучити більше учасників, а інтерактивні методики зробили навчання цікавішим і ефективнішим.

Відповідь на виклики воєнного часу

Через агресію РФ проти України НШСУ зосередилася на актуальних проблемах правозастосування, зокрема:

– воєнних злочинах та пов’язаних із ними питаннях у контексті збройного конфлікту;

– розслідуванні злочинів, пов’язаних із викраденням дітей в умовах війни;

– проблемах кваліфікації військових адміністративних правопорушень;

– кіберзлочинності та специфіці розгляду таких справ;

– кримінальному процесі у міжнародних судах і трибуналах.

Міжнародна співпраця

У 2024 році НШСУ активно зміцнювала міжнародну співпрацю, щоб наблизити суддівську освіту до європейських стандартів.

Українські судді мали змогу обмінюватися досвідом із провідними експертами з різних країн.

У сфері воєнних злочинів НШСУ співпрацювала з понад 30 міжнародними проєктами, програмами технічної допомоги, а також із установами Мережі закладів суддівської освіти ЄС, зокрема з Італії, Франції, Нідерландів і Болгарії.

ПЛАНИ НА 2025 РІК

НШСУ повідомила, що родовжить удосконалювати освітні програми, впроваджувати нові технології та розширювати міжнародну співпрацю.

Пріоритетом залишається розвиток незалежної, професійної та ефективної судової системи України через подальше вдосконалення підготовки суддів.

Безперечно, попри всі труднощі, НШСУ забезпечує стабільне функціонування системи суддівської освіти. Завдяки комплексному підходу, що поєднує традиційні форми навчання з упровадженням інноваційних технологій, Школа створює умови для безперервного професійного розвитку українських суддів.

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