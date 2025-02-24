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Наші команди продуктивно працюють із США над економічною угодою, яку ми сподіваємося підписати у Вашингтоні – Володимир Зеленський під час засідання лідерів G7

17:52, 24 лютого 2025
Участь у засіданні лідерів G7 дистанційно взяв Президент США Дональд Трамп та Президент Франції Еммануель Макрон, який перебуває з візитом у Білому домі.
Наші команди продуктивно працюють із США над економічною угодою, яку ми сподіваємося підписати у Вашингтоні – Володимир Зеленський під час засідання лідерів G7
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Президент України Володимир Зеленський 24 лютого виступив на засіданні лідерів «Великої сімки» (G7). Дистанційно у засіданні взяв участь Президент США Дональд Трамп, Президент Франції Еммануель Макрон, який перебуває з візитом у Білому домі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші. Також під час засідання був присутній віце-президент США Джей Ді Венс.

Звертаючись до Президента США Дональда Трампа, Володимир Зеленський зауважив, що «тепер, як ніколи, ми віримо, що справжній і міцний мир можливий – якщо ми будемо разом, звичайно. І важливо, щоб ми працювали разом, щоб під час переговорів з Росією за столом сиділи найсильніші захисники свободи – Америка, Європа та Україна».

«І нам потрібно якомога швидше зустрітися, щоб визначити умови гарантій миру та безпеки.

Наші команди вже продуктивно працюють із США над економічною угодою, яку ми сподіваємося підписати у Вашингтоні. І, президенте Трамп, ми дуже хотіли б почути від вас, тому що всі наші люди, всі наші родини дуже стурбовані – чи буде підтримка з боку Америки? І я хочу бути дуже чесним, дуже чесним з вами… Для нашого народу, для життя загалом, так важливо, щоб американська підтримка, американська допомога залишалася. І справді, я вірю, що ми можемо бути настільки ж ефективними в забезпеченні реальних гарантій миру. Але для цього потрібні як мінімум усі, хто постраждав від цієї війни – це вся Європа, Америка і, звичайно, Україна», зазначив Зеленський.

Нагадаємо, команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини та мінерали. Про це повідомила віце-прем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

«Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені. Ми зобов’язуємося швидко завершити це, щоб продовжити його підписання.

Ми сподіваємося, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед», – підкреслила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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