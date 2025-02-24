Наши команды продуктивно работают с США над экономическим соглашением, которое мы надеемся подписать в Вашингтоне – Владимир Зеленский во время заседания лидеров G7

Участие в заседании лидеров G7 дистанционно принял Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Белом доме.

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Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля выступил на заседании лидеров Большой семерки (G7). Дистанционно в заседании принял участие президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Белом доме, канцлер Германии Олаф Шольц и другие. Также во время заседания присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Обращаясь к Президенту США Дональду Трампу, Владимир Зеленский заметил, что «теперь, как никогда, мы верим, что настоящий и крепкий мир возможен – если мы будем вместе, конечно. И важно, чтобы мы работали вместе, чтобы во время переговоров с Россией за столом сидели сильнейшие защитники свободы – Америка, Европа и Украина».

«И нам нужно как можно скорее встретиться, чтобы определить условия гарантий мира и безопасности.

Наши команды уже продуктивно работают с США над экономическим соглашением, которое мы надеемся подписать в Вашингтоне. И, президент Трамп, мы бы очень хотели услышать от вас, потому что все наши люди, все наши семьи очень обеспокоены – будет ли поддержка со стороны Америки? И я хочу быть очень честным, очень честным с вами… Для нашего народа, для жизни в целом так важно, чтобы американская поддержка, американская помощь оставалась. И действительно, я верю, что мы можем быть столь же эффективны в обеспечении реальных гарантий мира. Но для этого нужны как минимум все пострадавшие от этой войны – это вся Европа, Америка и, конечно, Украина», отметил Зеленский.

Напомним, команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых и минералах. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

«Переговоры прошли очень конструктивно, практически все ключевые детали согласованы. Мы обязуемся быстро завершить это, чтобы продолжить его подписание.

Мы надеемся, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят его в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать нашу преданность на десятилетия вперед» – подчеркнула она.

Автор: Наталя Мамченко

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