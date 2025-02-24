ВККС назвала ключевые аспекты процедуры добора на должность судьи местного суда

Комиссия назвала особенности процедуры добора и его ключевые аспекты.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 1 марта в кабинете судейской карьеры открывается возможность предоставления и подписания документов для участия в процедуре добора на должность судьи местного суда.

В ВККС обратили внимание на особенности процедуры добора и его ключевые аспекты.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей сообщила об открытии возможности формирования документов для участия в процедуре отбора на должность судьи местного суда.

Также ВККС предоставила рекомендации по сканированию документов на смартфонах.

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