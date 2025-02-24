Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

В понедельник, 24 февраля, в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:
Раца Владимир Анатольевич – Болградский районный суд Одесской области – отвечает занимаемой должности
Бойчук Андрей Юрьевич – Приморский районный суд города Одессы – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с занимаемой должности
Грабец Светлана Юрьевна – Хозяйственный суд Киевской области – отвечает занимаемой должности
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