Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

В ВККС также отметили, что один судья не подтвердил соответствие занимаемой должности.

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В понедельник, 24 февраля, в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Раца Владимир Анатольевич – Болградский районный суд Одесской области – отвечает занимаемой должности

Бойчук Андрей Юрьевич – Приморский районный суд города Одессы – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с занимаемой должности

Грабец Светлана Юрьевна – Хозяйственный суд Киевской области – отвечает занимаемой должности

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