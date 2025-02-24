Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

У понеділок, 24 лютого, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.
За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:
Раца Володимир Анатолійович - Болградський районний суд Одеської області - відповідає займаній посаді
Бойчук Андрій Юрійович - Приморський районний суд міста Одеси - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді із займаної посади
Грабець Світлана Юріївна - Господарський суд Київської області - відповідає займаній посаді
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