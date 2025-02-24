Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

У ВККС також зазначили, що один суддя не підтвердив відповідність займаній посаді.

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У понеділок, 24 лютого, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Раца Володимир Анатолійович - Болградський районний суд Одеської області - відповідає займаній посаді

Бойчук Андрій Юрійович - Приморський районний суд міста Одеси - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді із займаної посади

Грабець Світлана Юріївна - Господарський суд Київської області - відповідає займаній посаді

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