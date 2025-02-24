Мир в Україні може бути більш небезпечним, ніж війна – прем’єрка Данії

Прем’єр Данії Метте Фредеріксен пояснила, чому мир, на її думку, може виявитися небезпечнішим за війну.

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Мирна угода може виявитися небезпечнішою для України, ніж війна, що триває. США створюють «дуже велику невизначеність», Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, пише DR.

«Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді (може бути – ред.) більш небезпечний, ніж війна, яка відбувається зараз», – сказала Фредеріксен.

Водночас вона заявила, що не довіряє Володимиру Путіну і його намірам.

«Я маю бути чесною і сказати, що я не вірю в Путіна. Я не думаю, що він хоче миру в Україні», - заявила прем'єр-міністр.

Фредеріксен заявила, що не думає, що майбутня мирна угода «стримає Росію від повторного нападу».

Зазначимо, що у Києві 24 лютого почався саміт за участі європейських лідерів та Президента Володимира Зеленського під назвою «Підтримуй Україну» SupportUkraine.

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