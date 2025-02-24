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В Агентстві відновлення виступили за коригування вартості утримання доріг

20:28, 24 лютого 2025
Між окремими областями різниця вартості робіт сягає до 40%.
В Агентстві відновлення виступили за коригування вартості утримання доріг
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Після проведеного аналізу вартості утримання доріг у різних регіонах Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України наполягає на необхідності корегування розцінок.

Вказується, що минулого року в Агентстві відновлення провели аналіз вартості утримання доріг у різних регіонах України і було виявлено, що між окремими областями різниця вартості робіт сягає 30 - 40%. Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин зазначив, що може бути певна кореляція цін, яка має бути обґрунтована доставкою матеріалів чи умовами праці.

«Наприклад, в деяких областях немає карʼєрів зі щебенем. Або ж, коли ми говоримо про прифронтові дороги — може бути вища ціна ремонту, бо закладено вищу зарплату працівникам. Адже важко знайти людей, готових працювати в таких умовах...

Але навіть за усіх названих обставин, різниця вартості між областями ніяк не може складати 30 - 40%! І розцінки мають бути відкориговані», — зазначив він.

Наразі в Агентстві відновлення зроблено орієнтовні розрахунки оптимальної вартості ремонтів з огляду на актуальні ціни матеріалів. Всі служби мають перевірити вартість тендерів та привести їх у відповідність. Низка служб відновлення вже провела таку роботу. Наприклад, на Дніпропетровщині ціну на ремонт доріг знизила «Автомагістраль-Південь».

«У тих областях, де підрядники не пішли на пониження вартості, будуть проводитись нові тендери. Найближчим часом це все буде відображено в системі Prozorro», — наголосив Сергій Сухомлин.

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