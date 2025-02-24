Нацбанк оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості НБУ здійснює щорічно за підсумками їхньої діяльності протягом попереднього року.

Так, зокрема, єдиною системно важливою платіжною системою як і в попередні роки стала Система електронних платежів НБУ.

До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем, а саме:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;

"NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;

"Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.

Також за результатами 2024 року визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ", ПрАТ "Український процесінговий центр" та ТОВ "ТАС ЛІНК".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.