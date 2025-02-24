Нацбанк обновил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

Национальный банк по результатам мониторинга деятельности в 2024 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.
Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности НБУ осуществляет ежегодно по итогам их деятельности на протяжении предыдущего года.
Так, в частности, единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей НБУ.
К категории важных платежных систем отнесено пять платежных систем, а именно:
Также по результатам 2024 года определены три важных технологических оператора платежных услуг: ООО "ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".
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