Нацбанк обновил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

К категории важных платежных систем отнесено пять платежных систем.

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Национальный банк по результатам мониторинга деятельности в 2024 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности НБУ осуществляет ежегодно по итогам их деятельности на протяжении предыдущего года.

Так, в частности, единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей НБУ.

К категории важных платежных систем отнесено пять платежных систем, а именно:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated в США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"PrivatMoney", АО КБ "ПриватБанк", Украина;

"NovaPay", ООО "НоваПэй", Украина;

"Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина.

Также по результатам 2024 года определены три важных технологических оператора платежных услуг: ООО "ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".

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