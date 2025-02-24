Из-за гриппа и ОРВИ 123 школы на Киевщине перевели на дистанционное обучение

Значительный рост показателей заболеваемости отмечается в течение последней недели среди участников образовательного процесса.

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В Киевской области в 123 школах ввели дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в Киевской областной госадминистрации.

Как указывается, значительный рост показателей заболеваемости на ОРВИ, грипп и другие респираторные заболевания отмечается в течение последней недели среди участников образовательного процесса.

Так, по состоянию на 24 февраля в учреждениях дошкольного образования зафиксировано 9 042 случая респираторных заболеваний, что на 646 больше, чем на прошлой неделе. В заведениях общего среднего образования заболели 44 016 учеников, а это на 4 025 больше прошлой недели.

В КОГА указывают, что самый высокий показатель заболевания в Ковалевской, Цыбловской, Чабановской, Гребенковской общинах.

«Из-за значительного превышения эпидемиологического порога заболеваемости в отдельных классах и учебных заведениях местными органами исполнительной власти принято решение об их переводе на дистанционную форму обучения», - пояснили в областной госадминистрации.

Дистанционно учатся воспитанники 27 заведений дошкольного образования, 4 отдельных группы; 123 заведения общего среднего образования и 454 отдельных класса.

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