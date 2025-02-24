Через грип та ГРВІ 123 школи на Київщині перевели на дистанційне навчання

Значний ріст показників захворюваності відмічається протягом останнього тижня серед учасників освітнього процесу.

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У Київській області у 123 школах запровадили дистанційне навчання через грип та ГРВІ. Про це повідомили у Київській обласній держадміністрації.

Як вказується, значний ріст показників захворюваності на ГРВІ, грип та інші респіраторні захворювання відмічається протягом останнього тижня серед учасників освітнього процесу.

Так, станом на 24 лютого в закладах дошкільної освіти зафіксовано 9 042 випадки респіраторних захворювань, що на 646 більше, ніж минулого тижня. В закладах загальної середньої освіти захворіли 44 016 учнів, а це на 4 025 більше за минулий тиждень.

В КОДА вказують, що найвищий показник захворювання у Ковалівській, Циблівській, Чабанівській, Гребінківській громадах.

«Через значне перевищення епідеміологічного порогу захворюваності в окремих класах та закладах освіти місцевими органами виконавчої влади ухвалено рішення щодо їхнього переведення на дистанційну форму навчання», - пояснили в обласній держадміністрації.

Наразі дистанційно навчаються вихованці 27 закладів дошкільної освіти, 4 окремих групи; 123 заклади загальної середньої освіти, та 454 окремих класи.

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