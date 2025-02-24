В Агентстве восстановления выступили за корректировку стоимости содержания дорог

Между отдельными областями разница в стоимости работ достигает до 40%.

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После проведенного анализа стоимости содержания дорог в разных регионах Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины настаивает на необходимости корректировки расценок.

Указывается, что в прошлом году в Агентстве восстановления провели анализ стоимости содержания дорог в разных регионах Украины и было обнаружено, что между отдельными областями разница в стоимости работ достигает 30 - 40%. Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин отметил, что может быть определенная корреляция цен, которая должна быть обоснована доставкой материалов или условиями труда.

«Например, в некоторых областях нет карьеров со щебнем. Или, когда мы говорим о прифронтовых дорогах — может быть выше цена ремонта, потому что заложена более высокая зарплата работникам. Ведь трудно найти людей, готовых работать в таких условиях.

Но даже при всех названных обстоятельствах разница стоимости между областями никак не может составлять 30 - 40%! И расценки должны быть скорректированы», — отметил он.

В настоящее время в Агентстве восстановления произведены ориентировочные расчеты оптимальной стоимости ремонтов, учитывая актуальные цены материалов. Все службы должны проверить стоимость тендеров и привести в соответствие. Ряд служб восстановления уже провел такую ​​работу. К примеру, на Днепропетровщине цену на ремонт дорог снизила «Автомагистраль-Юг».

«В тех областях, где подрядчики не пошли на понижение стоимости, будут проводиться новые тендеры. В ближайшее время это все будет отражено в системе Prozorro», – подчеркнул Сергей Сухомлин.

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