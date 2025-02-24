Мир в Украине может быть более опасным, чем война – премьер Дании

Премьер Дании Мэтте Фредериксен объяснила, почему мир, по ее мнению, может оказаться опаснее войны.

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Мирное соглашение может оказаться более опасным для Украины, чем война, которая идет. США создают «очень большую неопределенность», Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, пишет DR.

«Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле (может быть – ред.) опаснее войны, которая происходит сейчас», – сказала Фредериксен.

В то же время она заявила, что не доверяет Владимиру Путину и его намерениям.

«Я должна быть честной и сказать, что я не верю в Путина. Я не думаю, что он хочет мира в Украине», – заявила премьер-министр.

Фредериксен заявила, что не думает, что предстоящее мирное соглашение «удержит Россию от повторного нападения».

Отметим, что в Киеве 24 февраля начался саммит с участием европейских лидеров и Президента Владимира Зеленского под названием «Поддерживай Украину» SupportUkraine.

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