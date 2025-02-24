ВККС назвала ключові аспекти процедури добору на посаду судді місцевого суду

Комісія назвала особливості процедури добору та її ключові аспекти.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що з 1 березня в кабінеті суддівської кар’єри відкривається можливість подання та підписання документів для участі у процедурі добору на посаду судді місцевого суду.

У ВККС звернули увагу на особливості процедури добору та її ключові аспекти.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомляла про відкриття можливості формування документів для участі у процедурі добору на посаду судді місцевого суду.

Також ВККС надала рекомендації зі сканування документів на смартфонах.

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