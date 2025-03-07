ВККС достроково перевірить практичні завдання кандидатів на посади суддів апеляційних судів

Перші результати вже будуть на наступному тижні, а перевірка усіх практичних завдань завершиться у квітні.

Джерело фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів скорегували строки перевірки практичних завдань, які з 3 по 27 лютого виконували кандидати на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Нагадаємо, що на початку лютого у ВККС повідомили, що перевірка 1 117 практичних завдань, а також їх затвердження Комісією, триватимуть до середини травня 2025 року.

Однак 6 березня секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак повідомив у Facebook, що результати практичних завдань Комісія почне оприлюднювати вже на наступному тижні.

За даними Сергія Чумака, на наступному тижні будуть оприлюднені результати кандидатів на посади суддів адміністративної спеціалізації, а ще через тиждень – результати кандидатів на посади суддів апеляційних судів з господарської спеціалізації.

При цьому вже до кінця березня або на початку квітня будуть перевірені та оприлюднені результати кандидатів в апеляційні суди з цивільної та кримінальної спеціалізації.

В цілому, нагадаємо, що на 425 посад суддів загальних апеляційних судів є 914 претендентів, на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів є 105 кандидатів, а на 58 посад суддів апеляційних господарських судів є 98 претендентів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.