В Telegram распространяется новый вирус, который ворует данные пользователей – ЦПД СНБО

Центр противодействия дезинформации предупреждает об опасном вирусе в Telegram, который распространяется через открытие видео.

Фото: EPA\UPG

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Центр противодействия дезинформации предупреждает о новом вирусе в Telegram, который маскируется под видеофайл и похищает личные данные пользователей.

Вредоносное программное обеспечение распространяется через фальшивые боты. После открытия видео появляется сообщение о необходимости обновления Telegram или установки видеоплеера. Если пользователь переходит по ссылке, мошенники получают доступ к его учетным записям и паролям.

В ЦПД СНБО призывают не открывать подозрительные файлы и не устанавливать обновления из ненадежных источников.

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