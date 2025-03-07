Чрезвычайная ситуация на Чернобыльской АЭС ликвидирована – Минприроды

В Минэкологии отметили, что тление на ЧАЭС остановлено, радиационная ситуация стабильна.

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Тление на территории Чернобыльской АЭС удалось остановить, сообщила министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук. Радиационная ситуация остается стабильной и находится под постоянным контролем.

Чрезвычайная ситуация возникла после удара российского дрона в ночь на 14 февраля по Арке нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком. После ликвидации пожара внутри конструкции продолжалось тление.

По состоянию на 12:00 его удалось полностью остановить. На станции продолжает дежурить подразделение ГСЧС, а также продолжается радиационный и тепловизионный мониторинг.

«Теперь наша задача - провести качественный анализ повреждения Арки НБК и восстановить ее функционирование», - отметила Гринчук.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада отнесла к государственной тайне информацию, связанную с ликвидацией последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры.

Напомним, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

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Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

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