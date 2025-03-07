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Злоупотребление при закупке берцов для военных — в Киевской области будут судить бывшего председателя сельсовета

21:02, 7 марта 2025
Будут судить бывшего председателя одного из сельских советов Обуховского района за злоупотребление служебным положением при закупке военной обуви.
Злоупотребление при закупке берцов для военных — в Киевской области будут судить бывшего председателя сельсовета
Иллюстративное фото, источник — armyinform.com.ua
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В Киевской области будут судить бывшего председателя одного из сельских советов Обуховского района за злоупотребление служебным положением при закупке военной обуви. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемый, занимая должность председателя одного из сельсоветов, достоверно зная, что поставленные по договору военные ботинки являются некачественными и не соответствуют требованиям ДСТУ, принял их и подписал платежное поручение, которое стало основанием для перечисления бюджетных средств.

Материальный ущерб, причиненный действиями экс-чиновника, составляет более 940 тысяч гривен.

В суд направлен обвинительный акт по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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