Зловживання під час закупівлі берців для військових — на Київщині судитимуть колишнього голову сільради

Судитимуть колишнього голову однієї з сільських рад Обухівського району за зловживання службовим становищем під час закупівлі військового взуття.

Ілюстративне фото, джерело — armyinform.com.ua

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На Київщині судитимуть колишнього голову однієї з сільських рад Обухівського району за зловживання службовим становищем під час закупівлі військового взуття. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на посаді голови однієї з сільрад, достовірно розуміючи, що поставлені за договором військові черевики є неякісними та не відповідають вимогам ДСТУ, прийняв їх та підписав платіжне доручення, яке стало підставою для перерахунку бюджетних коштів.

Матеріальна шкода спричинена діями експосадовця становить понад 940 тисяч гривень.

До суду скеровано обвинувальний акт за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

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