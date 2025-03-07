Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано – Міндовкілля

В Міндовкіллі зазначили, що тління на ЧАЕС зупинено, радіаційна ситуація стабільна.

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Тління на території Чорнобильської АЕС вдалося зупинити, повідомила міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук. Радіаційна ситуація залишається стабільною та перебуває під постійним контролем.

Надзвичайна ситуація виникла після удару російського дрона в ніч на 14 лютого по Арці нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком. Після ліквідації пожежі всередині конструкції тривало тління.

Станом на 12:00 його вдалося повністю зупинити. На станції продовжує чергувати підрозділ ДСНС, а також триває радіаційний та тепловізійний моніторинг.

«Тепер наше завдання - провести якісний аналіз пошкодження Арки НБК та відновити її функціонування», – зазначила Гринчук.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

У ДСНС спростували інформацію про загрозу викиду радіації на Чорнобильській АЕС.

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

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