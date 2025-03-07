Практика судів
  1. В Україні

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано – Міндовкілля

14:41, 7 березня 2025
В Міндовкіллі зазначили, що тління на ЧАЕС зупинено, радіаційна ситуація стабільна.
Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано – Міндовкілля
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тління на території Чорнобильської АЕС вдалося зупинити, повідомила міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук. Радіаційна ситуація залишається стабільною та перебуває під постійним контролем.

Надзвичайна ситуація виникла після удару російського дрона в ніч на 14 лютого по Арці нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком. Після ліквідації пожежі всередині конструкції тривало тління.

Станом на 12:00 його вдалося повністю зупинити. На станції продовжує чергувати підрозділ ДСНС, а також триває радіаційний та тепловізійний моніторинг.

«Тепер наше завдання - провести якісний аналіз пошкодження Арки НБК та відновити її функціонування», – зазначила Гринчук.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. 

У ДСНС спростували інформацію про загрозу викиду радіації на Чорнобильській АЕС.

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

АЕС Чорнобиль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи скасують «вічні» арешти майна у кримінальних провадження без підозрюваних — робоча група комітету обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу

У правоохоронному комітеті Верховної Ради за участі НАБУ, САП, СБУ, БЕБ, ОГП та інших представників обговорили законопроект 12439 про гарантії захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій будуть доплачувати за знання англійської мови

Надбавка у 10% до окладу запрацює не відразу.

Стратегія розвитку системи правосуддя готова на 99%, але є важливий нюанс – Офіс Президента

В Офісі Президента намагаються узгодити положення Стратегії з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

У Європарламенті розслідують гранти ЄС неурядовим організаціям – зокрема ті, що йдуть через Департамент юстиції Єврокомісії

Європейські законодавці зацікавилися витрачанням Єврокомісією коштів на гранти неурядовим організаціям – зокрема за програмою Генерального директорату з питань юстиції Єврокомісії – Politico.

Буде проведено вивчення доцільності функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності – Офіс Президента

Офіс Президента та Руслан Стефанчук дійшли висновку, що є питання доцільності існування такого суду в Україні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду