У ДСНС спростували інформацію про загрозу викиду радіації на Чорнобильській АЕС

Наголошується, що загрози для населення немає.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій спростувала інформацію про загрозу викиду радіації на Чорнобильській АЕС після російської атаки. Повідомляється, що така інформація з'явилася у мережі.

«У мережі поширюється дезінформація про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції. Також українців попереджають про нібито викид радіації, що станеться вже найближчим часом», — зазначили в ДСНС.

Там наголосили, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської атаки.

Наразі ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами.

Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми.

У ДСНС наголосили, що загрози для населення немає.

Як писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. 16 лютого на Чорнобильській АЕС продовжували гасити зовнішню обшивку укриття, а вранці 17 лютого роботи з гасіння пожежі призупинили.

Нагадаємо, загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати – Міндовкілля.

Зазначимо, Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС. Крім того, Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

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