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В ГСЧС опровергли информацию об угрозе выброса радиации на Чернобыльской АЭС

16:50, 17 февраля 2025
Отмечается, что угрозы населению нет.
В ГСЧС опровергли информацию об угрозе выброса радиации на Чернобыльской АЭС
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла информацию об угрозе выброса радиации на Чернобыльской АЭС после российской атаки. Сообщается, что подобная информация появилась в сети.

«В сети распространяется дезинформация об обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции. Также украинцев предупреждают о якобы выбросе радиации, который произойдет уже в ближайшее время», — отметили в ГСЧС.

Там подчеркнули, что указанная информация не соответствует действительности. На территории ЧАЭС продолжается операция по ликвидации последствий атаки.

В настоящее время ГСЧС фиксирует только 3 ячейки тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами.

Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и он остается в пределах нормы.

В ГСЧС подчеркнули, что угрозы для населения нет.

Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. 16 февраля на Чернобыльской АЭС продолжали тушить наружную обшивку укрытия. А утром 17 февраля работы по тушению пожара приостановлены.

Напомним, возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды.

Отметим, Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

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ГСЧС АЭС Чернобыль

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