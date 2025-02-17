В ГСЧС опровергли информацию об угрозе выброса радиации на Чернобыльской АЭС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла информацию об угрозе выброса радиации на Чернобыльской АЭС после российской атаки. Сообщается, что подобная информация появилась в сети.
«В сети распространяется дезинформация об обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции. Также украинцев предупреждают о якобы выбросе радиации, который произойдет уже в ближайшее время», — отметили в ГСЧС.
Там подчеркнули, что указанная информация не соответствует действительности. На территории ЧАЭС продолжается операция по ликвидации последствий атаки.
В настоящее время ГСЧС фиксирует только 3 ячейки тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами.
Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и он остается в пределах нормы.
В ГСЧС подчеркнули, что угрозы для населения нет.
Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. 16 февраля на Чернобыльской АЭС продолжали тушить наружную обшивку укрытия. А утром 17 февраля работы по тушению пожара приостановлены.
Напомним, возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды.
Отметим, Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.
СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.
Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.
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