У Telegram поширюється новий вірус, що краде дані користувачів – ЦПД РНБО

Центр протидії дезінформації попереджає про небезпечний вірус у Telegram, який шириться через відкриття відео.

Фото: EPA\UPG

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Центр протидії дезінформації попереджає про новий вірус у Telegram, який маскується під відеофайл та викрадає особисті дані користувачів.

Шкідливе програмне забезпечення поширюється через фальшиві боти. Після відкриття відео з'являється повідомлення про необхідність оновлення Telegram або встановлення відеоплеєра. Якщо користувач переходить за посиланням, шахраї отримують доступ до його облікових записів і паролів.

У ЦПД РНБО закликають не відкривати підозрілі файли та не встановлювати оновлення з ненадійних джерел.

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