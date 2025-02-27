У Франції в аеропорту перенесли рейси через знешкодження авіабомби Другої світової війни

В аеропорту Нанта знешкодили 250-кілограмову бомбу часів Другої світової.

Фото: Le Figaro

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В аеропорту Нант-Атлантик сапери провели операцію зі знешкодження 250-кілограмового снаряда часів Другої світової війни, що призвело до затримки авіарейсів. Про це повідомляє Le Figaro.

Бомбу, скинуту союзниками під час бомбардувань Нанта у 1940-1944 роках, виявили на початку лютого під час підготовчих робіт біля злітно-посадкової смуги. Через операцію з розмінування вранці на три години закрили смугу, що змусило авіакомпанії перенести 14 рейсів.

Вибухонебезпечний предмет перемістили у безпечне місце фахівці з піротехнічного розмінування, а знешкодження провели сапери Sécurité Civile під контролем префектури Луара-Атлантик.

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