Во Франции в аэропорту перенесли рейсы из-за обезвреживания авиабомбы Второй мировой войны

В аэропорту Нанта обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой.

Фото: Le Figaro

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В аэропорту Нант-Атлантик саперы провели операцию по обезвреживанию 250-килограммового снаряда времен Второй мировой войны, что привело к задержке авиарейсов. Об этом сообщает Le Figaro.

Бомбу, сброшенную союзниками во время бомбардировок Нанта в 1940-1944 годах, обнаружили в начале февраля во время подготовительных работ возле взлетно-посадочной полосы. Из-за операции по разминированию утром на три часа закрыли полосу, что заставило авиакомпании перенести 14 рейсов.

Взрывоопасный предмет переместили в безопасное место специалисты по пиротехническому разминированию, а обезвреживание провели саперы Sécurité Civile под контролем префектуры Луара-Атлантик.

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