ВККС исключила некоторые тестовые вопросы для экзаменов в рамках квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов

Комиссия опубликовала актуальный перечень основ тестовых вопросов для проведения экзаменов в рамках квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 26 февраля приняла решение об исключении отдельных вопросов из тестовых вопросов, утвержденных в новых редакциях решением ВККС от 5 июня 2024 года № 156/зп-24, для проведения экзаменов в рамках квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов.

Актуальный перечень основных тестовых вопросов:

Основы тестовых вопросов по хозяйственной специализации для проведения экзаменов в рамках квалификационной оценки судей местных судов:

Основы тестовых вопросов по гражданской специализации для проведения экзаменов в рамках квалификационной оценки судей местных судов:

Основы тестовых вопросов по хозяйственной специализации для проведения экзаменов в рамках квалификационной оценки судей апелляционных судов:

Основы тестовых вопросов по гражданской специализации для проведения экзаменов в рамках квалификационной оценки судей апелляционных судов:

С актуальным перечнем основных тестовых вопросов также можно ознакомиться в рубрике «Тестовые вопросы» подраздела «Оценивание» раздела «Деятельность» официального веб-сайта Комиссии.

Ранее ВККС обновила разъяснение относительно добора кандидатов на должность судьи местного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.