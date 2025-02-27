ВККС виключила деякі тестові запитання для іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів

Комісія оприлюднила актуальний перелік основ тестових запитань для проведення іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України26 лютого ухвалила рішення про виключення окремих запитань із тестових запитань, затверджених у нових редакціях рішенням ВККС від 5 червня 2024 року № 156/зп-24, для проведення іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів.

Актуальний перелік основ тестових запитань:

Основи тестових запитань з господарської спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів:

Основи тестових запитань з цивільної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів:

Основи тестових запитань з господарської спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів:

Основи тестових запитань з цивільної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів:

З актуальним переліком основ тестових запитань також можна ознайомитися в рубриці «Тестові запитання» підрозділу «Оцінювання» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії.

Раніше ВККС оновила роз'яснення щодо добору кандидатів на посаду судді місцевого суду.

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