Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами захисту не впливає на перебіг строку досудового розслідування, — Верховний Суд

14:59, 27 лютого 2025
Перебіг строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК України, не зупиняється і не змінюється через період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, визначеному ст. 290 КПК України.
Період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами захисту не впливає на перебіг строку досудового розслідування, — Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не впливає на перебіг строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК України, і не зупиняє його.

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 761/35056/19 підтвердила свій висновок, сформульований у постанові об’єднаної палати ККС ВС від 11 вересня 2023 року у справі № 711/8244/18.

Обставини справи:

Суди попередніх інстанцій закрили кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування. У касаційній скарзі прокурор стверджував, що період ознайомлення стороною обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту, має виключатися зі строку досудового розслідування відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України.

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, ухвалюючи рішення не відступати від свого висновку, керувалася тим, що ч. 5 ст. 219 КПК України встановлює, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею. Наведена норма визначає суб’єкта, який здійснює таке ознайомлення, а також предмет такого ознайомлення – матеріали досудового розслідування. Положення статей 3, 219, 290 КПК України у їх взаємозв’язку визначають, що матеріалами досудового розслідування є матеріали, які перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування. У процесі виконання вимог ст. 290 КПК України саме сторона обвинувачення надає стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

Сторона захисту не наділена повноваженнями збирати матеріали досудового розслідування, а за запитом прокурора зобов’язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони перебувають у володінні або під контролем сторони захисту, якщо має намір використати відомості, що містяться в них, як докази в суді.

Постанова ОП ККС ВС від 17 лютого 2025 року у справі № 761/35056/19 (провадження № 51-3288кмо21) – за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд КУС ВС досудове розслідування Касаційний кримінальний суд ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Верховного Суду США Джон Робертс зупинив дію ухвали федерального судді, який наказав Держдепу і USAID виплатити кошти отримувачам грантів

Раніше Амір Алі дав час Державному департаменту і USAID до півночі 26 лютого, щоб оплатити всі рахунки за роботу, яка була виконана іноземними підрядниками Агентства до 13 лютого.

Від Ужгороду до Печерського райсуду Києва — оприлюднено список судів для нового відрядження раніше вже відряджених суддів

Судді, які були безстроково відряджені в суди з надмірним навантаженням, зможуть працювати далі.

Кабмін уповноважив Юлію Свириденко або Андрія Сибігу на підписання угоди зі США стосовно корисних копалин, але текст угоди все ще тримає у секреті

Розпорядження уряду уповноважує «або міністра економіки, або міністра закордонних справ» підписати схвалену Кабміном угоду зі США, але не конкретизує, про що саме ця угода.

Кабмін скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки»

Уряд скасував норму, за якою Міністерство розвитку громад та територій, обласні чи Київська міська військові адміністрації мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги.

Закон про скасування Господарського кодексу опубліковано – порівняльна таблиця змін до кодексів

Господарський кодекс втратить чинність з 28 серпня 2025 року, але деякі норми закону будуть діяти вже з 28 лютого – Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю змін.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду