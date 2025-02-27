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Кабмін уповноважив Юлію Свириденко або Андрія Сибігу на підписання угоди зі США стосовно корисних копалин, але текст угоди все ще тримає у секреті

14:12, 27 лютого 2025
Розпорядження уряду уповноважує «або міністра економіки, або міністра закордонних справ» підписати схвалену Кабміном угоду зі США, але не конкретизує, про що саме ця угода.
Кабмін уповноважив Юлію Свириденко або Андрія Сибігу на підписання угоди зі США стосовно корисних копалин, але текст угоди все ще тримає у секреті
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Кабмін опублікував розпорядження про схвалення угоди зі США стосовно корисних копалин, яким визначив альтернативні варіанти стосовно того, хто саме має її підписати з урядовців.

Так, у розпорядженні від 26 лютого 2025 року №164-р «Про підписання Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови» зазначено:

«Схвалити проект Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або Міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену Угоду».

Сам текст угоди до розпорядження не додається.

Судячи з опублікованого у медіа тексту, уряд України внесе до Фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, що є у державній власності України (незалежно від того, чи вони перебувають у прямій або непрямій державній власності України), визначених як:

  • родовища корисних копалин,
  • вуглеводнів,
  • нафти,
  • природного газу
  • інших видобувних матеріалів
  • інша інфраструктура, відповідні до природно-ресурсних активів (таких, як термінали скрапленого природного газу та портова інфраструктура).

Як раніше повідомлялося, нинішня угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови, тобто, процедурна угода, не потребуватиме ратифікації парламенту. «Наступний договір буде складніший і серйозніший. Бо наступний договір буде про фонд, про гроші, і там вже він буде мати обов’язкову ратифікацію в парламенті України», зазначив Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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США Кабінет Міністрів України Андрій Сибіга

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