Кабмін уповноважив Юлію Свириденко або Андрія Сибігу на підписання угоди зі США стосовно корисних копалин, але текст угоди все ще тримає у секреті

Кабмін опублікував розпорядження про схвалення угоди зі США стосовно корисних копалин, яким визначив альтернативні варіанти стосовно того, хто саме має її підписати з урядовців.
Так, у розпорядженні від 26 лютого 2025 року №164-р «Про підписання Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови» зазначено:
«Схвалити проект Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.
Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або Міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену Угоду».
Сам текст угоди до розпорядження не додається.
Судячи з опублікованого у медіа тексту, уряд України внесе до Фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, що є у державній власності України (незалежно від того, чи вони перебувають у прямій або непрямій державній власності України), визначених як:
Як раніше повідомлялося, нинішня угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови, тобто, процедурна угода, не потребуватиме ратифікації парламенту. «Наступний договір буде складніший і серйозніший. Бо наступний договір буде про фонд, про гроші, і там вже він буде мати обов’язкову ратифікацію в парламенті України», зазначив Президент.
Автор: Наталя Мамченко
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