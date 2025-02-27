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Судові справи Білозерського райсуду передають до Херсонського міського суду

14:23, 27 лютого 2025
Із 3 березня змінено територіальну підсудність судових справ Білозерського районного суду Херсонської області.
Судові справи Білозерського райсуду передають до Херсонського міського суду
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Вища рада правосуддя з 3 березня 2025 року змінила територіальну підсудність судових справ Білозерського районного суду Херсонської області шляхом її передачі Херсонському міському суду Херсонської області. Про це інформує ВРП.

Вказується, що наразі безпекова ситуація в Білозерській територіальній громаді залишається складною, зберігається висока інтенсивність обстрілів.

За інформацією, наданою Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Херсонській області, будівля суду має значні пошкодження, що унеможливлює роботу Білозерського районного суду Херсонської області в умовах, які склалися.

Тож ВРП доручила Державній судовій адміністрації України вжити невідкладних заходів, пов’язаних з переданням матеріалів судових справ, які перебувають у володінні Білозерського районного суду Херсонської області до суду, якому буде передано територіальну підсудність судових справ.

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