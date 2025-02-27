Шкільні підручники оцінюватиме штучний інтелект — що зміниться з 2026 року

Міністерство освіти хоче впровадити штучний інтелект для контролю якості навчальних книг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки має намір впровадити штучний інтелект у процес аналізу та оцінки українських шкільних підручників. Про це заявила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова під час засідання Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій, передає «Освіта.ua»

Як зазначила посадовиця, з наступного року заплановано істотне оновлення процедур створення навчальних посібників для школярів.

Модернізація охопить усі стадії розробки та поширення навчальної літератури – від перегляду вимог до змісту підручників до оптимізації процесу їхньої доставки у навчальні заклади.

Зокрема, починаючи з 2026 року, Міністерство освіти і науки планує впровадити систему перевірки підручників на відповідність освітнім стандартам із залученням не лише експертів (які будуть випадковим чином призначені для оцінки конкретного підручника), а й із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Раніше ми писали, що у Південній Кореї дітей навчатимуть за підручниками, які написав штучний інтелект.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.