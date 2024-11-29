У Південній Кореї дітей навчатимуть за підручниками, які написав штучний інтелект

ШІ-підручники увійдуть до програми вже до 2025 року.

Міністерство освіти Південної Кореї вперше затвердило 76 цифрових підручників, написаних штучним інтелектом. Про це повідомляє ITHome.

Вказується, що нові матеріали призначені для викладання в початковій і середній школі.

ШІ-підручники увійдуть до програми вже до 2025 року. За ними вивчатимуть математику, корейську мову, англійську та інформатику.

А починаючи з 2028 року за розумними книжками проходитимуть суспільствознавство, історію, природничі науки (біологію, географію) і технологію.

Розробкою і випуском підручників на основі штучного інтелекту спільно займуться IT-гіганти Samsung і LG. Інтерактивні книжки підтримуватимуть переклад різними мовами і субтитри, а також зможуть оцінювати знання учнів за допомогою штучного інтелекту.

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