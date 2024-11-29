В Южной Корее детей будут учить по учебникам, написанным искусственным интеллектом

ИИ-учебники войдут в программу уже к 2025 году.

Министерство образования Южной Кореи впервые утвердило 76 цифровых учебников, написанных искусственным интеллектом. Об этом сообщает ITHome.

Указывается, что новые материалы предназначены для преподавания в начальной и средней школе.

ИИ-учебники войдут в программу уже к 2025 году. По ним будут изучать математику, корейский язык, английский и информатику.

А начиная с 2028 года по умным книгам будут проходить обществоведение, историю, естественные науки (биологию, географию) и технологию.

Разработкой и выпуском учебников на основе искусственного интеллекта совместно займутся IT-гиганты Samsung и LG. Интерактивные книги будут поддерживать перевод на различные языки и субтитры, а также смогут оценивать знания учащихся с помощью искусственного интеллекта.

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