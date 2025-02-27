Школьные учебники будут оценивать искусственный интеллект — что изменится с 2026 года

Министерство образования хочет ввести искусственный интеллект для контроля качества учебных книг.

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Министерство образования и науки намерено внедрить искусственный интеллект в процесс анализа и оценки украинских школьных учебников. Об этом заявила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичова во время заседания Комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций, передает «Освіта.ua».

Как отметила чиновница, с следующего года запланировано значительное обновление процедур создания учебных пособий для школьников.

Модернизация затронет все этапы разработки и распространения учебной литературы – от пересмотра требований к содержанию учебников до оптимизации процесса их доставки в учебные заведения.

В частности, начиная с 2026 года, Министерство образования и науки планирует внедрить систему проверки учебников на соответствие образовательным стандартам с привлечением не только экспертов (которые будут случайным образом назначаться для оценки конкретного учебника), но и с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ранее мы писали, что в Южной Корее детей будут учить по учебникам, написанным искусственным интеллектом.

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