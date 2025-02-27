Судебные дела Белозерского райсуда передают в Херсонский городской суд

С 3 марта изменена территориальная подсудность судебных дел Белозерского районного суда Херсонской области.

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Высший совет правосудия с 3 марта 2025 года изменил территориальную подсудность судебных дел Белозерского районного суда Херсонской области путем его передачи Херсонскому городскому суду Херсонской области. Об этом информирует ВСП.

Указывается, что ситуация в Белозерской территориальной общине остается сложной, сохраняется высокая интенсивность обстрелов.

По информации, предоставленной Территориальным управлением Государственной судебной администрации Украины в Херсонской области, здание суда имеет значительные повреждения, что делает невозможным работу Белозерского районного суда Херсонской области в сложившихся условиях.

Поэтому ВСП поручило Государственной судебной администрации Украины принять неотложные меры, связанные с передачей материалов судебных дел, которые находятся во владении Белозерского районного суда Херсонской области в суд, которому будет передана территориальная подсудность судебных дел.

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