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Кабмин уполномочил Юлию Свириденко или Андрея Сибигу на подписание соглашения с США по полезным ископаемым, но текст соглашения все еще держит в секрете

14:12, 27 февраля 2025
Распоряжение правительства уполномочивает «либо министра экономики, либо министра иностранных дел» подписать одобренное Кабмином соглашение с США, но не конкретизирует, о чем именно это соглашение.
Кабмин уполномочил Юлию Свириденко или Андрея Сибигу на подписание соглашения с США по полезным ископаемым, но текст соглашения все еще держит в секрете
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Кабмин опубликовал распоряжение об одобрении соглашения с США по полезным ископаемым, в котором предусмотрены альтернативные варианты того, кто из членов правительства должен его подписать.

Так, в распоряжении от 26 февраля 2025 года №164-р «О подписании Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления» указано:

«Одобрить проект Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.
Уполномочить Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или Министра иностранных дел Сибигу Андрея Ивановича подписать указанное Соглашение».

Сам текст соглашения к распоряжению не прилагается.

Судя по опубликованному в СМИ тексту, правительство Украины внесет в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), определенных как:

  • месторождения полезных ископаемых,
  • углеводороды,
  • нефть,
  • природный газ,
  • другие добываемые материалы,
  • другая инфраструктура, соответствующая природно-ресурсным активам (такая, как терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура).

Как сообщалось ранее, настоящее соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления, то есть процедурное соглашение, не будет требовать ратификации парламента.

«Следующее соглашение будет сложнее и серьезнее. Потому что следующее соглашение будет о фонде, о деньгах, и там уже потребуется обязательная ратификация в парламенте Украины», – отметил Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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США Кабинет Министров Украины Андрей Сибига

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Кабмин уполномочил Юлию Свириденко или Андрея Сибигу на подписание соглашения с США по полезным ископаемым, но текст соглашения все еще держит в секрете

Распоряжение правительства уполномочивает «либо министра экономики, либо министра иностранных дел» подписать одобренное Кабмином соглашение с США, но не конкретизирует, о чем именно это соглашение.

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