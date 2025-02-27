Кабмин уполномочил Юлию Свириденко или Андрея Сибигу на подписание соглашения с США по полезным ископаемым, но текст соглашения все еще держит в секрете

Кабмин опубликовал распоряжение об одобрении соглашения с США по полезным ископаемым, в котором предусмотрены альтернативные варианты того, кто из членов правительства должен его подписать.
Так, в распоряжении от 26 февраля 2025 года №164-р «О подписании Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления» указано:
«Одобрить проект Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.
Уполномочить Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или Министра иностранных дел Сибигу Андрея Ивановича подписать указанное Соглашение».
Сам текст соглашения к распоряжению не прилагается.
Судя по опубликованному в СМИ тексту, правительство Украины внесет в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), определенных как:
Как сообщалось ранее, настоящее соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления, то есть процедурное соглашение, не будет требовать ратификации парламента.
«Следующее соглашение будет сложнее и серьезнее. Потому что следующее соглашение будет о фонде, о деньгах, и там уже потребуется обязательная ратификация в парламенте Украины», – отметил Президент.
Автор: Наталя Мамченко
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