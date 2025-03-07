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У Парижі на вокзалі зупинили рух потягів через бомбу часів Другої світової війни

19:13, 7 березня 2025
На Північному вокзалі зупинили потяги через знайдену бомбу під час ремонтних робіт.
У Парижі на вокзалі зупинили рух потягів через бомбу часів Другої світової війни
Фото ілюстративне
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У Парижі було повністю зупинено рух потягів на Північному вокзалі (Gare du Nord) через виявлену нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Як повідомляє BFMTV, бомбу знайшли під час ремонтних робіт неподалік від вокзалу, за 2,5 км від нього.

Французька залізниця (SNCF) повідомила, що рух потягів на вокзал було призупинено зранку через небезпеку від боєприпасу. Зараз триває операція з розмінування, а тисячі пасажирів намагаються змінити маршрути.

Міністр транспорту Філіп Табаро зазначив, що рух може бути частково відновлений після 16 години, якщо дозволить поліція. Упродовж дня скасовано рейси швидкісних потягів TGV та потягів Eurostar, що сполучають Париж з Брюсселем, Амстердамом та Лондоном. Також порушено рух приміських електричок RER.

Задля забезпечення безпеки поліція закрила частину паризької кільцевої дороги.

Раніше у Франції в аеропорту перенесли рейси через знешкодження авіабомби Другої світової війни.

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