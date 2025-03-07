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Україна не отримувала підтверджень про можливість скасування статусу для 240 тисяч українців у США, — МЗС

15:35, 7 березня 2025
Від адміністрації Трампа поки не надходило офіційної інформації щодо можливого скасування тимчасового захисту для українських біженців.
Україна не отримувала підтверджень про можливість скасування статусу для 240 тисяч українців у США, — МЗС
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Україна не отримувала офіційної інформації від США щодо можливого скасування тимчасового правового статусу для українських біженців. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, поки не надходило підтвердження планів Адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців в Штатах.

«Я думаю, ми бачили заяву прессекретаря Білого дому стосовно того, що це рішення не впроваджується зараз.. Ми не отримували жодних офіційних підтверджень з боку США щодо такого рішення», — зазначив Тихий, цитує «Інтерфакс-Україна».

Раніше у Білому домі спростували інформацію про можливе скасування тимчасового правового статусу для українських біженців. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що наразі рішення ще не ухвалено, реагуючи на повідомлення агентства Reuters, яке поширило новину про можливі зміни для 240 тисяч українців.

Нагадаємо, раніше Reuters розповсюдило фейк про відключення України від Starlink.

Також вони повідомили недостовірну інформацію стосовно строків підписання угоди про корисні копалини.

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США МЗС Україна Дональд Трамп біженець

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