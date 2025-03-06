Reuters опублікував фейк про депортацію 240 тисяч українських громадян – Білий дім

Прессекретар Білого дому заявила, що Reuters розповсюдили фейкові новини про депортацію українців із США.

Фото: c.ndtvimg

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У Білому домі спростували інформацію про можливе скасування тимчасового правового статусу для українських біженців. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що наразі рішення ще не ухвалено, реагуючи на повідомлення агентства Reuters, яке поширило новину про можливі зміни для 240 тисяч українців.

«Правда: на даний момент рішення ще не ухвалено», – написала прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт в соцмережі Х.

Нагадаємо, раніше Reuters розповсюдило фейк про відключення України від Starlink.

Також вони повідомили недостовірну інформацію стосовно строків підписання угоди про корисні копалини.

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