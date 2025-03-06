Практика судів
  1. У світі

Reuters опублікував фейк про депортацію 240 тисяч українських громадян – Білий дім

17:46, 6 березня 2025
Прессекретар Білого дому заявила, що Reuters розповсюдили фейкові новини про депортацію українців із США.
Reuters опублікував фейк про депортацію 240 тисяч українських громадян – Білий дім
Фото: c.ndtvimg
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Білому домі спростували інформацію про можливе скасування тимчасового правового статусу для українських біженців. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що наразі рішення ще не ухвалено, реагуючи на повідомлення агентства Reuters, яке поширило новину про можливі зміни для 240 тисяч українців.

«Правда: на даний момент рішення ще не ухвалено», – написала прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт в соцмережі Х.

Нагадаємо, раніше Reuters розповсюдило фейк про відключення України від Starlink.

Також вони повідомили недостовірну інформацію стосовно строків підписання угоди про корисні копалини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США біженець депортація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидати на посаду члена ВККС по суддівській квоті – повний список претендентів

На єдину вакантну посаду члена ВККС претендують 13 суддів та суддів у відставці.

Завдання – посадити обидві сторони за стіл переговорів – Кіт Келлог

Спецпредставник Кіт Келлог виступив на Раді з міжнародних відносин стосовно бачення США, як може закінчитися війна.

Керівник Секретаріату Вищої ради правосуддя Михайло Шумило звільнився за власним бажанням

Мотиви свого вчинку Михайло Шумило пояснювати не став.

Українці за кордоном зможуть платити штрафи від ТЦК дистанційно – комітет рекомендував прийняти закон

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що дистанційна сплата штрафів від ТЦК через Резерв+ за кордоном стане сервісним кроком.

Білий дім не видаляв сторінку про безпекову угоду з Україною – вона архівована разом з іншими

Усі сторінки сайту Білого дому часів адміністрації Джо Байдена перенесені до архіву, тому можуть не працювати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду